Василий Кобин официально возглавил Ингулец, сообщает клуб в своих соцсетях.

"Когда расскажу, то вся Украина оху*ет": Поворознюк – о скандальном (не)назначении Любеновича в Ингулец

Контракт рассчитан на 3 года. Ранее сообщалось, что Ингулец могут возглавить Леонид Кучук, Сергей Лавриненко и Олег Дулуб и даже объявлял Желько Любеновича новым наставником команды, однако тот остался во главе Миная.

Напомним, Кобин начинал тренерскую карьеру в Минае (2019-2021 гг.). Последним местом его работы был Металлист, где он занимал должность спортивного директора. Также Василий работал одним из экспертов на канале УПЛ ТВ.

"Лупашко до сих пор является тренером Ингульца": журналист пролил свет на "санта-барбару" между Любеновичем, Минаем и Поворознюком