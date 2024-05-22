Напередодні Колос повідомив, що виїзний поєдинок 30-го туру УПЛ проти Зорі зіграє на своєму стадіоні у Ковалівці. Луганці домашні матчі проводять на арені Лівого берега, ділячи її з Металістом 1925.

Зоря – Колос: ковалівці оголосили про зміну місця проведення останнього матчу сезону

Аби уникнути накладок в останньому турі (харків'яни на цьому стадіоні прийматимуть Верес, а матчі відбудуться в один час), Зоря звернулась до Динамо з проханням скористатись стадіоном ім В. Лобановського і, очевидно, отримала дозвіл, оскільки заявила про це на своєму сайті (до слова, досі не змінивши інформацію на коректну).

Однак місце дислокації, без пояснення причин, раптово вирішили змінити. За інформацією "ТаТоТаке", керівництво Зорі зверталося до колег із київського клубу з проханням провести матч проти Колоса на стадіоні Динамо, але отримало відмову.

Зазначається, що на стадіоні Динамо вирішили перестелити газон і не схотіли зсувати графіки. Така ж процедура зараз відбувається і на тренувальному полі № 2 на базі "біло-синіх" у Конча-Заспі.

Нагадаємо, дуель між Зорею і Колосом відбудеться у суботу, 25 травня. Початок зустрічі о 15:30.

Ворскла перервала серію поразок і залишилася в УПЛ, Полісся ризикує єврокубками, Минай відчайдушно чіпляється за еліту