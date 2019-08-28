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Динамо отдаст в аренду Словану еще одного игрока, – СМИ

14:36 168 Читати українською
Динамо отдаст в аренду Словану еще одного игрока, – СМИ
Ахмед Алибеков (по центру) / фото ФК Слован

Чешский Слован может усилиться еще одним игроком киевского Динамо.

Еще один игрок киевского Динамо может присоединиться к Словану из Либерца на правах аренды, информирует FC Dynamo Nation.

Алибеков дебютировал в основе Слована уверенной победой над Спартой – к победе присоединился еще один украинец

По информации издания, пока неизвестно, кто именно из игроков киевлян отправится в Чехию, но судя по всему, речь идет об игроке молодежного состава, который не имеет шансов на борьбу за место в первой команде.

Напомним, ранее этим летом в Слован отправился полузащитник Ахмед Алибеков, который уже сыграл в двух матчах. Кроме него, за чешскую команду выступает экс-защитник Шахтера Тарас Качараба.

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