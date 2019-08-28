Динамо віддасть в оренду Словану ще одного гравця, – ЗМІ

Чеський Слован може підсилитись ще одним гравцем київського Динамо.

Ще один гравець київського Динамо може приєднатись до Слована з Ліберця на правах оренди, інформує FC Dynamo Nation.

Алібеков дебютував у основі Слована впевненою перемогою над Спартою – до звитяги доєднався ще один українець

За інформацією видання, поки невідомо, хто саме з гравців киян вирушить в Чехію, але судячи з усього, йдеться про гравця молодіжного складу, який не має серйозних шансів на боротьбу за місце в першій команді.

Нагадаємо, раніше цього літа до Слована відправився півзахисник Ахмед Алібеков, який вже зіграв у двох матчах. Окрім нього, за чеську команду виступає екс-захисник Шахтаря Тарас Качараба.

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