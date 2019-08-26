Алибеков дебютировал в основе Слована уверенной победой над Спартой – к победе присоединился еще один украинец

Слован Либерец обыграл пражскую Спарту в 7 туре чемпионата Чехии (3:1). В победе приняли участие двое украинцев.

Состоялся поединок 7 тура чемпионата Чехии, в котором Слован Либерец на своем поле уверенно одолел пражскую Спарту со счетом 3:1.

Алибеков дебютировал за Слован Либерец в официальном матче

Впервые в стартовом составе хозяев на поле вышел арендованный у Динамо украинский полузащитник Ахмед Алибеков. Также за Слован сыграл Тарас Качараба.

Команда украинцев вышла вперед в первом тайме, а во второй половине встречи удвоила преимущество. Спарта смогла отыграть один гол, но в итоге пропустила третий раз.

Ференцварош Реброва с Игнатенко неожиданно разгромно уступил Академии Пушкаша

После этого поединка Слован Либерец поднялся на 10 строчку турнирной таблицы чемпионата Чехии. Команда двух украинцев имеет в активе 9 очков.