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Алибеков дебютировал в основе Слована уверенной победой над Спартой – к победе присоединился еще один украинец

09:42 34 Читати українською
Алибеков дебютировал в основе Слована уверенной победой над Спартой – к победе присоединился еще один украинец
Ахмед Алибеков / Слован Либерец

Слован Либерец обыграл пражскую Спарту в 7 туре чемпионата Чехии (3:1). В победе приняли участие двое украинцев.

Состоялся поединок 7 тура чемпионата Чехии, в котором Слован Либерец на своем поле уверенно одолел пражскую Спарту со счетом 3:1.

Алибеков дебютировал за Слован Либерец в официальном матче

Впервые в стартовом составе хозяев на поле вышел арендованный у Динамо украинский полузащитник Ахмед Алибеков. Также за Слован сыграл Тарас Качараба.

Команда украинцев вышла вперед в первом тайме, а во второй половине встречи удвоила преимущество. Спарта смогла отыграть один гол, но в итоге пропустила третий раз.

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После этого поединка Слован Либерец поднялся на 10 строчку турнирной таблицы чемпионата Чехии. Команда двух украинцев имеет в активе 9 очков.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Слован Либерец Слован Либерец Ахмед Алибеков Ахмед Алибеков Тарас Качараба Тарас Качараба
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