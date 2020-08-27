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Динамо отдаст Корзуна под крыло Вернидуба

11:43 - Читати українською
Динамо отдаст Корзуна под крыло Вернидуба
Никита Корзун / Фото ФК Динамо

Похоже, полузащитник Динамо Никита Корзун продолжит выступления чемпионате Беларуси.

Динамо и Шахтер Солигорск ведут активные переговоры по трансферу Никиты Корзуна, сообщает Динамо Киев Inside.

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"Следующим воспитателем Корзуна станет Юрий Вернидуб. Проговариваются детали аренды, которые остались", – указано в Telegram-канале портала.

Прошлый сезон 25-летний защитник провел в португальском Вилафранкенше также на правах аренды. Контракт Корзуна и киевского клуба рассчитан до лета 2021 года.

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Трансферы Никита Никита Корзун Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Юрий Вернидуб Беларусь Трансферы Динамо Киев
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