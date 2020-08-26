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Суркис назвал неожиданные перспективы Гармаша и Родригеса в Динамо

19:30 - Читати українською
Суркис назвал неожиданные перспективы Гармаша и Родригеса в Динамо
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис поделился трансферными планами киевского клуба.

"Пришел новый главный тренер, который начал все с чистого листа. Жерсон Родригес – хороший, классный футболист. Ему надо было найти место на поле, что сумел сделать Мистер. Если он будет показывать такой ​​же уровень, то будет играть.

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Почему не вернулся Денис Гармаш – это вопрос к главному тренеру. Если наставник будет видеть, что игрок должен быть заявлен, то он попадет в заявку. Но я думаю, что мы ему найдем какой-то клуб. Или он сам найдет. И будет играть в другой команде: либо за границей, либо в Украине. Пока мне сложно говорить", – рассказал Суркис для Футбол NEWS.

Напомним, Гармаш зимой присоединился к Ризеспору на правах аренды. В чемпионате Турции Денис провел 11 матчей, в которых отметился тремя голами.

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