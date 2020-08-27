Динамо віддасть Корзуна під крило Вернидуба

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Ліга чемпіонів: Ребров вибив Селтік, Динамо дізналося всіх потенційних суперників у 3 раунді, Мілевський і Ко йдуть далі
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Збірна України провела перше тренування перед матчами Ліги наційЗбірна України — 26 серп 3245
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Мессі в Манчестер Сіті: Барса просить на один мільйон більше від історичного рекорду, а Гвардіола уникає конфліктівАнглія — 26 серп 16297
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