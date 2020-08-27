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Динамо віддасть Корзуна під крило Вернидуба

11:43 - Читать на русском
Динамо віддасть Корзуна під крило Вернидуба
Нікіта Корзун / Фото ФК Динамо

Схоже, півзахисник Динамо Нікіта Корзун продовжить виступи чемпіонаті Білорусі.

Динамо та Шахтар Солігорськ ведуть активні перемовини щодо трансферу Нікіти Корзуна, повідомляє Динамо Київ Inside.

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"Наступним вихователем Корзуна стане Юрій Вернидуб. Проговорюються деталі оренди, що залишилися", – вказано у Telegram-каналі порталу.

Минулий сезон 25-річний захисник провів у португальському Вілафранкенші також на правах оренди. Контракт Корзуна та київського клубу розрахований до літа 2021 року.

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Теги
Трансфери Нікіта Нікіта Корзун Динамо Динамо Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Юрій Вернидуб Білорусь Трансфери Динамо Київ
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