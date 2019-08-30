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Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо

18:30 195 Читати українською
Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо
ФК Динамо

Киевское Динамо узнало точные даты своих поединков в групповом раунде Лиги Европы сезона-2019/20.

По результатам жеребьевки группового раунда вице-чемпионы Украины попали в квартет В, где сыграют против Копенгагена, Мальме и Лугано.

Лига Европы 2019/20, результаты жеребьевки группового турнира: Динамо везет, Александрия против украинцев

Календарь матчей Динамо в группе Лиги Европы:

Динамо – Мальме – 19 сентября, 19:55

Лугано – Динамо – 3 октября, 22:00

Динамо – Копенгаген – 24 октября, 22:00

Копенгаген – Динамо – 7 ноября, 19:55

Мальме – Динамо – 28 ноября, 22:00

Динамо – Лугано – 12 декабря, 19:55

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