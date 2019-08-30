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Динамо віддало захисника Ауссі в оренду у Слован Ліберец

19:09 415 Читать на русском
Динамо віддало захисника Ауссі в оренду у Слован Ліберец
Алан Ауссі / ФК Слован

Захисник Динамо Алан Ауссі на правах оренди виступатиме за чеський Слован.

Слован на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду захисника Динамо Алана Ауссі. Це вже другий гравець киян у складі чеської команди.

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Ауссі перебував в академії донецького Шахтаря, після чого перебрався до лав головного конкурента "гірників".

Нагадаємо, Динамо має партнерство з чеським клубом і віддає туди в оренду своїх молодих гравців. Також у команді виступає Ахмед Алібеков.

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