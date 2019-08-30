Динамо віддало захисника Ауссі в оренду у Слован Ліберец

Захисник Динамо Алан Ауссі на правах оренди виступатиме за чеський Слован.

Слован на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду захисника Динамо Алана Ауссі. Це вже другий гравець киян у складі чеської команди.

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Ауссі перебував в академії донецького Шахтаря, після чого перебрався до лав головного конкурента "гірників".

Нагадаємо, Динамо має партнерство з чеським клубом і віддає туди в оренду своїх молодих гравців. Також у команді виступає Ахмед Алібеков.

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