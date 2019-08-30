Динамо віддало захисника Ауссі в оренду у Слован Ліберец

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Вольфсбург думає, що Олександрію очолює екс-тренер Динамо – курйоз дня у реакції на жеребкування ЛЄ
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Календар Олександрії у Лізі Європи – коли у Львів приїдуть команди з топ-чемпіонатів і повернеться ЯремчукЛіга Європи — 18:43 856
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Ліга Європи 2019/20: календар матчів ДинамоЛіга Європи — 18:30 1668
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Шахтар – Манчестер Сіті: стартував продаж квитків на матч Ліги чемпіонів – перепустки реалізують 4-ма етапамиЛіга чемпіонів — 16:50 1821
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"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги ЄвропиЛіга Європи — 16:30 6070