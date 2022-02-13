Очередным соперником Динамо на завершающем этапе подготовки к возобновлению чемпионата Украины станет латвийская Вальмиера, сообщает пресс-служба команды.

Динамо отправилось на второй сбор в Турцию – есть неожиданности

Поединок запланирован на 17 февраля. Время начала матча – 16:00. К слову, вице-чемпион латвийского первенства на этих сборах уже успел сыграть с тремя украинскими командами: в спаррингах Вальмиера уступила Заре (1:2), Руху (0:2) и расписала ничью с Кривбассом (1:1).

Напомним, сегодня, 13 февраля, киевляне отправились на третий зимний сбор в Турцию. После прилета и отдыха у "бело-синих" состоится первая контрольная игра против представителя второго дивизиона Сербии – Инджи. Эта встреча начнется в 16:00.

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