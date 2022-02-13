Черговим суперником Динамо під час завершального етапу підготовки до відновлення чемпіонату України стане латвійська Вальмієра, повідомляє прес-служба команди.

Динамо вирушило на другий збір до Туреччини – є несподіванки

Поєдинок заплановано на 17 лютого. Час початку матчу – 16:00. До слова, віце-чемпіон латвійської першості на цих зборах вже встиг зіграти з трьома українськими командами: у спарингах Вальмієра поступилась Зорі (1:2), Руху (0:2) і розписала нічию з Кривбасом (1:1).

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого, кияни вирушили на третій зимовий збір до Туреччини. Після прильоту і відпочинку у "біло-синіх" відбудеться перша контрольна гра проти представника другого дивізіону Сербії – Інджиї. Ця зустріч розпочнеться о 16:00.

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