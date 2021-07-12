Киевляне продолжают активную подготовку к новому сезону. Теперь стали известны еще два соперника на ближайшее время.

"Бело-синие" достигли договоренности о проведении спаррингов с французским Эвианом и швейцарским Этуалем, информирует официальный сайт Динамо.

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Матч с французами состоится 15 июля, а со швейцарцами – 18-го. Обе встречи проведут в Мерене, что рядом с Женевой. Их начало запланировано в 18:00 по киевскому времени. Ранее стало известно, что 26 июля Динамо сыграет товарищеский матч с Вильярреалом.

На вторых сборах киевляне уже провели контрольный матч с Серветтом (1:1). Также подопечные Мирчи Луческу будет противостоять Сьону (14 июля), Ницце (17 июля) и Атлетику (20 июля).

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