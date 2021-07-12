Кияни продовжують активну підготовку до нового сезону. Тепер стали відомі ще два суперники на найближчий час.

"Біло-сині" досягли домовленості про проведення спарингів із французьким Евіаном і швейцарським Етуалем, інформує офіційний сайт Динамо.

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Матч з французами відбудеться 15 липня, а зі швейцарцями – 18-го. Обидві зустрічі проведуть у Мерені, що поруч із Женевою. Їхній початок запланований о 18:00 за київським часом. Раніше стало відомо, що 26 липня Динамо зіграє товариський матч із Вільяреалом.

На других зборах кияни вже провели контрольний матч із Серветтом (1:1). Також підопічні Мірчі Луческу протистоятимуть Сьйону (14 липня), Ніцці (17 липня) та Атлетіку (20 липня).

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