Вже за тиждень, 11 січня, завершиться зимова відпустка для футболістів Динамо.

Маркевич назвав ключову позицію Динамо, яка потребує термінового підсилення

Пройшовши традиційне медичне обстеження у Києві, "біло-сині" вирушать на тренувальний збір, який пройде в ОАЕ, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Серед перших двох спаринг-партнерів киян – варшавська Легія та солігорський Шахтар Романа Григорчука. З чемпіоном Польщі підопічні Луческу зіграють 18 січня, а з найсильнішою командою Білорусі – 21 січня.

До слова, обидва поєдинки розпочнуться о 15:00 за київським часом – їх можна буде переглянути на клубному Youtube-каналі.

Цікаво, що болгарські ЗМІ повідомляють також про товариський матч Динамо з лідером першості Лудогорцем, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки не має.

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