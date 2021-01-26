"Біло-сині" вже 29 січня вирушать на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини. Підготовка триватиме до 8 лютого.

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Як повідомляє офіційний сайт Динамо, кияни запланували 5 контрольних поєдинків:

Лудогорець (Болгарія) – 16:00, 30 січня

Динамо Тбілісі (Грузія) – 16:00, 1 лютого

ЦСКА 1948 (Болгарія) – 16:00, 4 лютого

Шкендія (Північна Македонія) – 16:00, 7 лютого

БАТЕ (Білорусь) – 10:00, 8 лютого

До слова, під час перших тренувальних зборів в ОАЕ кияни провели лише три спаринги – програли Легії (0:2), перемогли солігорський Шахтар (2:0) та зіграли внічию зі збірною Йорданії (0:0).

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