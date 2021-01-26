Динамо визначилось із 5-ма суперниками на других зборах у Туреччині
Київське Динамо продовжує планувати підготовку до другого кола Прем'єр-ліги.
"Біло-сині" вже 29 січня вирушать на другий навчально-тренувальний збір до Туреччини. Підготовка триватиме до 8 лютого.
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Як повідомляє офіційний сайт Динамо, кияни запланували 5 контрольних поєдинків:
Лудогорець (Болгарія) – 16:00, 30 січня
Динамо Тбілісі (Грузія) – 16:00, 1 лютого
ЦСКА 1948 (Болгарія) – 16:00, 4 лютого
Шкендія (Північна Македонія) – 16:00, 7 лютого
БАТЕ (Білорусь) – 10:00, 8 лютого
До слова, під час перших тренувальних зборів в ОАЕ кияни провели лише три спаринги – програли Легії (0:2), перемогли солігорський Шахтар (2:0) та зіграли внічию зі збірною Йорданії (0:0).
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