Во время полномасштабной войны Украины с Россией Динамо оказалось в эпицентре скандала из-за разногласий с УАФ. Руководство киевлян все же не хочет, чтобы футболисты досрочно отправлялись в лагерь сборной.

Сергей Болотников опубликовал информацию о том, что Динамо отказывается отпускать в конце апреля своих игроков в сборную Украины для подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Динамо отказывается отпускать игроков в сборную Украины – подготовка к плей-офф ЧМ-2022 под угрозой

Позже журналист опубликовал в Facebook документ, который киевляне направили в УАФ с подписью генерального директора Резо Чохонелидзе. Клуб ссылается на регламент ФИФА, согласно которому он может отправить вызванных футболистов аж 23 мая.

В то же время, Александр Петраков запланировал начать сбор в Словении 29 апреля и вызвал в национальную команду 25 игроков из украинских команд, из которых 12 – представители "бело-синих".

Напомним, в течение мая сборная Украины проведет несколько товарищеских встреч, соперники и даты будут известны позже. 1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на Мундиаль против сборной Шотландии. Триумфатор этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.