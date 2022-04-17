Киевский клуб может оказаться в эпицентре скандала, ведь отказывается в конце апреля отпускать своих футболистов в сборную Украины на подготовку к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022. Такую информацию озвучил журналист Сергей Болотников.

"Трешь от Динамо! По моей информации, вчера киевский клуб сообщил УАФ, что отказывается отправлять своих игроков в сборную Украины в конце апреля. Причина – товарищеские матчи в мае против Аустрии, Базеля, Ренна, Левски и Айнтрахта. Мол, в этих матчах динамовцы получат столько игровой практики, что можно "забить" на сбор национальной команды.

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Еще раз, вдумайтесь: Динамо срывает подготовку к важнейшим матчам нашей главной команды ради игр со вторыми составами далеко не топ-клубов (кстати, где же обещаны Барселона, ПСЖ и Милан?), которые никто не будет смотреть, кроме болельщиков этих команд и Динамо. При этом сборная тоже превратит свои контрольные матчи в благотворительные – никакой разницы с играми Динамо в плане помощи нашей стране не будет.

Киевский клуб готов отпустить своих игроков только 23 мая. Но, по пока не подтвержденной информации, в сборной сейчас экстренно ищут возможность отказаться от динамовцев вообще из-за такой позиции. Говорят, некоторые иностранные клубы, в отличие от Динамо, даже готовы отпустить украинцев раньше официального срока", – написал Болотников .

Напомним, сбор под руководством Петракова должен начаться 29 апреля в Словении. Александр Васильевич для начала вызвал 25 игроков украинских клубов , из которых 12 – представители Динамо. В течение мая национальная команда проведет несколько спаррингов, имена соперников и даты будут известны позже.

1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на Мундиаль против сборной Шотландии. Триумфатор этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.