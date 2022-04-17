У час повномасштабної війни України з Росією Динамо опинилось в епіцентрі скандалу через розбіжності з УАФ. Керівництво киян все ж не хоче, щоб футболісти достроково вирушали у табір національної збірної.

Сергій Болотніков опублікував інформацію про те, що Динамо відмовляється відпускати наприкінці квітня своїх гравців у збірну України для підготовки до плей-офф відбору на ЧС-2022.

Динамо відмовляється відпускати гравців у збірну України – підготовка до плей-офф ЧС-2022 під загрозою

Пізніше журналіст оприлюднив у Facebook документ, який кияни надіслали в УАФ з підписом генерального директора Резо Чохонелідзе. Клуб посилається на регламент ФІФА, згідно з яким він може відрядити викликаних футболістів аж 23 травня.

Водночас Олександр Петраков запланував розпочати збір у Словенії 29 квітня і викликав у національну команду 25 гравців з українських команд, з яких 12 – представники "біло-синіх".

Нагадаємо, впродовж травня збірна України проведе кілька товариських зустрічей, суперники та дати будуть відомі пізніше. На 1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на Мундіаль проти збірної Шотландії. Тріумфатор цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.

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