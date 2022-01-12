"Бело-синие" встретятся с сербской Инджией на втором зимнем сборе в Турции, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Отмечается, что стороны достигли предварительной договоренности. Детали встречи (дата и время проведения поединка) станут известны позже, когда клубы завершат переговоры. Добавим, что Инджия является лидером Первой лиги чемпионата Сербии – второго по силе дивизиона.

Ранее сообщалось, что "бело-синие" проведут 4 спарринга во время сборов в Испании. Среди соперников – БАТЭ, Динамо Тбилиси, Кайрат и Шахтер Караганды.

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