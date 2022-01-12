Динамо офіційно оголосило суперників на першому зимовому зборі – матчі можна буде переглянути наживо
Київське Динамо повідомило про розклад контрольних поєдинків під час першого тренувального збору.
14 січня гравці Динамо вийдуть з відпустки, а 17-го вирушать до Іспанії на перші збори, де проведуть 4 спаринги, повідомляє офіційний сайт клуб.
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19 січня "біло-сині" зіграють з іспанською Мурсією (початок о 16:30), 22-го – з люксембурським Расінг Уніон (початок о 16:30), а 26 або 27 січня – з норвезьким Буде-Глімтом. Ще один контрольний поєдинок відбудеться 24 або 25 січня, а суперник визначиться пізніше.
Усі матчі, заплановані на тренувальному зборі, будуть показані на клубному каналі Динамо Київ у YouTube.
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