Київське Динамо повідомило про розклад контрольних поєдинків під час першого тренувального збору.

14 січня гравці Динамо вийдуть з відпустки, а 17-го вирушать до Іспанії на перші збори, де проведуть 4 спаринги, повідомляє офіційний сайт клуб.

Динамо досягнуло домовленості ще з одним спаринг-партнером

19 січня "біло-сині" зіграють з іспанською Мурсією (початок о 16:30), 22-го – з люксембурським Расінг Уніон (початок о 16:30), а 26 або 27 січня – з норвезьким Буде-Глімтом. Ще один контрольний поєдинок відбудеться 24 або 25 січня, а суперник визначиться пізніше.

Усі матчі, заплановані на тренувальному зборі, будуть показані на клубному каналі Динамо Київ у YouTube.

Шевченко з нервами повертається на Сан-Сіро, Ель Класіко в Азії, Клоппа підозрюють в брехні – анонс кубкового мідвіку