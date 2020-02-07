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Динамо официально объявило о переходе Бенито

20:27 180 Читати українською
Динамо официально объявило о переходе Бенито
Бенито – игрок Динамо / ФК Динамо

Нигерийский нападающий Бенито завершил свой переход в киевское Динамо. Он уже прибыл в столицу Украины и подписал контракт.

Динамо подтвердило переход нигерийского нападающего Олабирана Блессинга Муивы (Бенито). 21-летний форвард уже прибыл в Киев и подписал контракт до июня 2023-го. В ближайшее время он присоединится к киевлянам на сборах в Турции, информирует официальный сайт киевского клуба.

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Бенито успешно прошел медобследование и подписал контракт на правах свободного агента, а в Динамо будет играть под 77-м номером. Динамо сообщало о его переходе еще раньше, но форвард присоединился к киевлянам только сейчас из-за бюрократических процедур (оформления визы в Украину).

Последним клубом нигерийца был российский Тамбов. Также Бенито успел поиграть за Саксан (Молдова), Локомотив Ташкент Узбекистан, Луч (Беларусь).

Новичок киевлян может сыграть на обоих флангах, а также на позиции центрального форварда. Впрочем, привычной позиции для него правый фланг атаки, где выступает лидер Динамо Виктор Цыганков.

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