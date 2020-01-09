Селюк: Динамо подписало Бенито за "борщ с пампушками"

Агент нигерийского полузащитника Бенито Дмитрий Селюк оценил трансфер своего подопечного в киевское Динамо.

"Приход Бенито значит для Динамо полное отсутствие экономического риска. Клуб берет талантливого парня на правах свободного агента, на небольшую зарплату. А потенциал его, без преувеличения, огромен. Это правильный ход, инвестиция в будущее, шанс получить финансовые и спортивные дивиденды.

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Галатасарай уже проявляет к нему интерес, хотя он в Динамо еще на поле не сделал. Хоть бери и продавай с ходу – уже прибыль. Бенито играет в олимпийской сборной Нигерии, где рядом с ним выступают представители АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, чемпионатов Турции и Австрии.

Стоимость этих игроков уже исчисляется суммами с шестью нулями. В данном случае Игорь Суркис подписал в Динамо не менее талантливого игрока бесплатно. Я называю это "за борщ с пампушками".

Когда ты можешь взять игрока бесплатно, а потом продать – надо покупать и продавать. Это часть футбольного бизнеса. Если правильно выстроить систему подготовки футболистов и их продажу, то это даст клуба и финансовый, и спортивный результат", – отметил Селюк в интервью журналу Футбол.

Напомним, 21-летний футболист выступал за российский Тамбов с лета 2018 года. В текущем розыгрыше РПЛ он забил 1 гол в 8 матчах.

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