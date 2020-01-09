toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Селюк: Динамо подписало Бенито за "борщ с пампушками"

9 января 23:25 827 Читати українською
Селюк: Динамо подписало Бенито за "борщ с пампушками"
Бенито / фото из открытых источников

Агент нигерийского полузащитника Бенито Дмитрий Селюк оценил трансфер своего подопечного в киевское Динамо.

"Приход Бенито значит для Динамо полное отсутствие экономического риска. Клуб берет талантливого парня на правах свободного агента, на небольшую зарплату. А потенциал его, без преувеличения, огромен. Это правильный ход, инвестиция в будущее, шанс получить финансовые и спортивные дивиденды.

Бенито четко объяснил, почему его переход в Динамо задерживается

Галатасарай уже проявляет к нему интерес, хотя он в Динамо еще на поле не сделал. Хоть бери и продавай с ходу – уже прибыль. Бенито играет в олимпийской сборной Нигерии, где рядом с ним выступают представители АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, чемпионатов Турции и Австрии.

Стоимость этих игроков уже исчисляется суммами с шестью нулями. В данном случае Игорь Суркис подписал в Динамо не менее талантливого игрока бесплатно. Я называю это "за борщ с пампушками".

Когда ты можешь взять игрока бесплатно, а потом продать – надо покупать и продавать. Это часть футбольного бизнеса. Если правильно выстроить систему подготовки футболистов и их продажу, то это даст клуба и финансовый, и спортивный результат", – отметил Селюк в интервью журналу Футбол.

Напомним, 21-летний футболист выступал за российский Тамбов с лета 2018 года. В текущем розыгрыше РПЛ он забил 1 гол в 8 матчах.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

blog_ava
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
17 января
808
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Дмитрий Селюк Трансферы Динамо Киев Олабиран Муйива (Бенито) Олабиран Муйива (Бенито)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
11
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук