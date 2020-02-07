Динамо офіційно оголосило про перехід Беніто

Нігерійський нападник Беніто завершив свій перехід у київське Динамо. Він вже прибув до столиці України та підписав контракт.

Динамо підтвердило перехід нігерійського нападника Олабірана Блессінга Муїви (Беніто). 21-річний форвард вже прибув до Києва та підписав контракт до червня 2023-го. Найближчим часом він приєднається до киян на зборах у Туреччині, інформує офіційний сайт київського клубу.

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Беніто успішно пройшов медобстеження та підписав контракт на правах вільного агента, а в Динамо гратиме під 77-м номером. Динамо повідомляло про його перехід ще раніше, але форвард приєднався до киян лише зараз через бюрократичні процедури (оформлення візи в Україну).

Останнім клубом нігерійця був російський Тамбов. Також Беніто встиг пограти за Саксан (Молдова), Локомотив Ташкент Узбекистан, Луч (Білорусь).

Новачок киян може зіграти на обох флангах, а також на позиції центрального форварда. Втім, звичною позицією для нього є правий фланг атаки, де виступає лідер Динамо Віктор Циганков.

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