Лучшим тренером ноября признан наставник Динамо Александра Шовсковского, сообщает официальный сайт УПЛ.

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48-летний специалист набрал 36% голосов и опередил Юрия Максимова (27%), Юрия Калитвинцева (20,2%) и Марино Пушича (16,8%).

Награду же самого полезного игрока получил полузащитник киевлян Владимир Бражко (37,2%). Ему удалось обойти Дениса Кузыка (24,1%), Илью Квасницу (19,5%) и Александра Филлипова (19,2%).

Напомним, в ноябре Динамо провело три матча: уступило Шахтеру (0:1) под руководством Мирчи Луческу и одержало две победы уже с Шовковским – над Кривбассом и Рухом (дважды по 2:0). Поединок с Минаем был перенесен из-за воздушной тревоги.

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