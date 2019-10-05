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Динамо официально назвало срок восстановления Бойко после травмы

5 октября 22:19 138 Читати українською
Динамо официально назвало срок восстановления Бойко после травмы
Денис Бойко / Getty images

Главный врач первой команды Динамо Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья основного голкипера команды Дениса Бойко.

 

"Как известно, на предигровой разминке перед матчем с Лугано в Санкт-Галлене он подвернул голеностоп. Мы уже сделали МРТ, которая показала, что у него есть перерастяжение связок внешней группы голеностопного сустава.

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В принципе, ничего страшного, ведь разрывов нет. Будем надеяться, что его лечение и реабилитация не займут долгий срок – в среднем 7-10 дней", – сказал Миронов.

Ранее сообщалось, что голкиперу может понадобиться для реабилитации более месяца. К слову, в нынешнем сезоне Бойко провел за киевлян 5 матчей в УПЛ и один поединок в Лиге Европы, в которых голкипер пропустил 7 мячей.

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