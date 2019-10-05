Динамо официально назвало срок восстановления Бойко после травмы

Главный врач первой команды Динамо Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья основного голкипера команды Дениса Бойко.

"Как известно, на предигровой разминке перед матчем с Лугано в Санкт-Галлене он подвернул голеностоп. Мы уже сделали МРТ, которая показала, что у него есть перерастяжение связок внешней группы голеностопного сустава.

Бурда перенес операцию – врач Динамо назвал срок реабилитации защитника

В принципе, ничего страшного, ведь разрывов нет. Будем надеяться, что его лечение и реабилитация не займут долгий срок – в среднем 7-10 дней", – сказал Миронов.

Ранее сообщалось, что голкиперу может понадобиться для реабилитации более месяца. К слову, в нынешнем сезоне Бойко провел за киевлян 5 матчей в УПЛ и один поединок в Лиге Европы, в которых голкипер пропустил 7 мячей.

"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"