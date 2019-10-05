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Бурда перенес операцию – врач Динамо назвал срок реабилитации защитника

16:32 146 Читати українською
Бурда перенес операцию – врач Динамо назвал срок реабилитации защитника
Никита Бурда / фото из соцсетей

Главный врач первой команды Динамо Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья основного защитника команды Никиты Бурды, который получил травму в матче 8 тура УПЛ против полтавской Ворсклы (5:0).

"У Никиты Бурды травмирован коленный сустав, при артроскопическом обследовании было обнаружено повреждение только передней крестообразной связки. Он был прооперирован 3 октября поздно вечером в Испании в клинике профессора Рамона Кугата. Операция длилась 2-2,5 часа и прошла успешно .

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Никита по собственному желанию и согласованию с клубной медицинской службой еще останется там на неделю на первичный этап реабилитации, тем более, что профессор Рамон хочет понаблюдать за ним первые несколько дней. В Барселоне с Никитой находится жена, которая его поддерживает.

Через неделю наш футболист вернется в Киев, где пройдет месячный курс реабилитации, после чего снова на один день отправится на консультацию к профессору Рамону и продолжит свою реабилитацию. Примерный срок восстановления – 5-6 месяцев", – цитирует Миронова пресс-служба Динамо.

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