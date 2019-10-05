Динамо офіційно назвало термін відновлення Бойка після травми

Головний лікар першої команди Динамо Леонід Миронов розповів про стан здоров'я основного голкіпера команди Дениса Бойка.

"Як відомо, на передігровій розминці перед матчем з Лугано у Санкт-Галені він підвернув гомілкостоп. Ми вже зробили МРТ, яка показала, що у нього є перерозтягнення зв'язок зовнішньої групи гомілкостопного суглоба.

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В принципі, нічого страшного, адже розривів немає. Будемо сподіватися, що його лікування і реабілітація не займуть довгий термін – в середньому, 7-10 днів", – сказав Миронов.

Раніше повідомлялося, що голкіперу може знадобитися для реабілітації понад місяць. До слова, в нинішньому сезоні Бойко провів за киян 5 матчів в УПЛ та один поєдинок у Лізі Європи, в яких голкіпер пропустив 7 м'ячів.

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