Олександр Шовковський визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти в поєдинку 23-го туру УПЛ проти Металіста.

До заявки Динамо на гру з Металістом потрапили 24 гравці, серед яких і Георгій Бущан, повідомляє офіційна Instagram-сторінка киян. В списку опинився і Решат Рамадані, який досі не дебютував за київський клуб.

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Голкіпери: Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Вівчаренко, Попов, Малиш, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак.

Півзахисники: Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Буяльський, Діалло, Царенко, Беніто, Рамадані, Волошин.

Нападники: Ванат, Рамірес.

До слова, матч проти Металіста стане першим для Олександра Шовковського на посаді виконувача обов'язків головного тренера. Мірча Луческу взяв відпочинок через операцію коксартроза, яку мають провести найближчим часом.

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