Журналист Игорь Бурбас рассказал о возможном переходе Александра Сироты из Динамо в чемпионат США.

Бурбас в своем Telegram-канале сообщил, что Динамо на прошлой неделе получило предложение от Нью-Йорк Ред Буллз о подписании Александра Сироты, но киевляне ответили отказом.

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Американский клуб предлагал взять защитника в аренду с последующим правом выкупа прямо сейчас. Динамо же из-за внезапной травмы Дениса Попова решило отказаться – клуб не готов распрощаться с еще одним центральным защитником на решающую часть сезона.

Добавим, что Сирота провел 20 поединков за Динамо в текущем сезоне во всех соревнованиях, не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает Александра в 3 млн евро.

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