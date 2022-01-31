Динамо объявило второго соперника на сборе в Турции
22:14 - Читати українською
Киевский клуб продолжает подготовку ко второй части сезона.
Динамо на своем сайте объявило второго спарринг-партнера на втором сборе. Очередным соперником подопечных Мирчи Луческу в Турции будут Чукарички.
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Поединок с представителем чемпионата Сербии состоится в среду, 2 февраля, на Mardan Stadium. Начало встречи в 17:00 по Киеву. Игру можно будет посмотреть на канале Динамо в YouTube, а также телеканале "Динамо TV".
Напомним, в первом товарищеском матче киевляне уничтожили болгарский Лудогорец со счетом 4:1.
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