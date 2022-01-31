Динамо на своєму сайті оголосило другого спаринг-партнера на другому зборі. Черговим суперником підопічних Мірчі Луческу у Туреччині будуть Чукарічкі.

Панатінаїкос випередив Динамо, підписавши хавбека Хоффенхайма

Поєдинок з представником чемпіонату Сербії відбудеться у середу, 2 лютого, на Mardan Stadium. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом. Гру можна буде переглянути на каналі Динамо в YouTube, а також телеканалі "Динамо TV".

Нагадаємо, у першому товариському матчі кияни знищили болгарський Лудогорець з рахунком 4:1.

Динамо розгромило Лудогорець у матчі з двома пенальті та вилученням – ефектний старт у Туреччині, але не без проблем