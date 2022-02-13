"Бело-синие" выбрали еще одного спарринг-партнера на завершающем этапе подготовки к возобновлению сезона.

Динамо проведет контрольный матч с казахским Кайратом, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Динамо определилось с еще одним спарринг-партнером на втором сборе в Турции

Поединок состоится во вторник, 15 февраля, на арене Mardan Stadium. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени. Игру можно будет посмотреть на канале Динамо в YouTube, а также телеканале "Динамо TV".

Напомним, сегодня, 13 февраля, киевляне отправились на третий зимний сбор в Турцию. После прилета и отдыха у "бело-синих" состоится первая контрольная игра против представителя второго дивизиона Сербии – Инджии. Эта встреча начнется в 16:00. Еще одним соперником киевлян на этом сборе станет латвийская Вальмиера (17 февраля).

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