Киевский клуб на своем официальном сайте сообщил, что сегодня, 9 июля, "бело-синие" проведут еще один тренировочный матч.

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Соперником станет словенский Триглав, а время начала игры не указывается. Тренировочный матч с Триглавом будет носить исключительно экспериментальный характер. Тренерский штаб в этой игре планирует испытать различные сочетания игроков и тактические схемы, а потому матч будет закрытым для прессы.

Напомним, что вчера Динамо сокрушило австрийский Вольфсберг (8:0). Как стало известно, это была вторая команда австрийцев, которая выступает на любительском уровне.

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