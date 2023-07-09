Київський клуб на своєму офіційному сайті повідомив, що сьогодні, 9 липня, "біло-сині" проведуть ще один тренувальний матч.

Карпати з голом новачка здолали Кривбас, Довбик знову забив, Кравець зіграв за СК Дніпро-1: спаринги клубів УПЛ

Суперником стане словенський Триглав, а час початку гри не зазначається. Тренувальний матч із Триглавом буде носити виключно експериментальний характер. Тренерський штаб у цій грі планує випробувати різні поєднання гравців та тактичні схеми, а тому матч буде закритим для преси.

Нагадаємо, що вчора Динамо розтрощило австрійський Вольфсберг (8:0). Як стало відомо, це була друга команда австрійців, яка виступає на аматорському рівні.

Динамо забило 8 м'ячів у спарингу на зборах – Ярмоленко дебютував голом і асистами, Лєднєв створив два шедеври