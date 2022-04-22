Динамо объявило о поединке с вице-чемпионом Швейцарии
16:56 - Читати українською
Киевское Динамо продолжает организовывать благотворительные матчи в поддержку Украины.
Динамо в своих соцсетях сообщило о договоренности со швейцарским Базелем в рамках благотворительного турне "Матч за мир".
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Встреча состоится 4 мая на стадионе Санкт-Якоб Парк в Швейцарии, начало в 20:00. Добавим, что уже 5 числа динамовские "сборники" присоединятся к национальной команде.
Заметим, что Динамо уже провело товарищеские встречи с Легией, Галатасараем и Клужем. У киевлян также есть договоренность об играх с Боруссией Д и Динамо Загреб – 26 и 28 апреля соответственно.
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