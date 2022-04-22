Наставник киевлян заявил, что у "бело-синих" есть реальные шансы организовать благотворительный поединок против Месси, Неймара, Мбаппе и компании.

По словам Луческу, несколько клубов отказались от проведения спаррингов с Динамо, но он надеется, что ПСЖ найдет в своем графике возможность игры с киевлянами.

"Многие страны – восточные, западные, бедные – положительно отреагировали на наши просьбы. Некоторые сказали, что свободных дат нет.

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Проведение матча с ПСЖ возможно. Я разговаривал с Леонардо. Посмотрим… Они уже чемпионы и могут предложить нам такую ​​возможность. Париж – столица Европы, и эта игра вызвала бы интерес”, – цитирует Луческу Prosport.ro.

Заметим, что де-юре ПСЖ еще не стал чемпионом Франции, но может сделать это уже в субботу, если не проиграет Лансу. Даже в случае поражения команда Почеттино получит титул, если Марсель в воскресенье не обыграет Реймс.

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