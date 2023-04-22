"Оставит ли победа над Шахтером хотя бы небольшие шансы киевлянам в борьбе за золотые медали? Я думаю, что это исключено. Шахтер сейчас находится в неплохой форме, поэтому растерять девять очков за восемь туров им будет нереально.

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Второе место и попадание в Лигу чемпионов? Возможно. Но Динамо лучше сконцентрироваться на соперничестве за третье место, чтобы попасть в Лигу Европы и качественно подготовиться к этому турниру.

Почему Динамо в текущем сезоне в основном разочаровывает своих поклонников? Бущан и Шапаренко длительное время травмированы, уехали за границу Забарный и Цыганков – а это все ключевые исполнители Динамо. Равноценных замен этим футболистам пока что нет, от этого все и идет. Считаю, что команде нужен талантливый украинский тренер, чтобы он начал работать с началом подготовки к новому сезону и отвечал за игру и результат. Изменения нужны, это однозначно.

А определить фаворита в битве Динамо и Шахтера... Это украинское классико. На каких бы местах турнирной таблицы не были команды – результат предсказать все равно непросто. Если победят подопечные Игора Йовичевича, то они обретут дополнительную психологическую уверенность в борьбе за первое место. А Динамо, как я уже сказал, необходимо побеждать хотя бы потому, чтобы не отпустить Зарю, ведь отставание после этого тура может составить уже шесть очков. Думаю, что игра завершится вничью со счетом 1:1", – цитирует Саленко РБ.

Напомним, Классическое состоится уже сегодня, 22 апреля, на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начало встречи в 17:00.

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