В субботу, 22 апреля, в рамках 22-го тура УПЛ состоится центральный матч между Динамо и Шахтером. Поединок пройдет в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, а стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Динамо – Шахтер: президент ПСЖ может посетить Классическое в Киеве

Посмотреть ожесточенное противостояние самых титулованных команд Украины болельщики смогут на канале 2+2. Кроме телеверсии, трансляция будет доступна на YouTube-каналах спортивных проектов группы 1+1 media – FootballHub и Профутбол Digital.

Напомним, после 21-го тура Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 52 очка. Динамо с 40 пунктами идет четвертым.

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х