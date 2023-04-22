"Чи залишить перемога над Шахтарем хоча б невеликі шанси киянам у боротьбі за золоті медалі? Я гадаю, що це виключено. Шахтар зараз перебуває у непоганій формі, тому розгубити дев'ять очок за вісім турів їм буде нереально.

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Друге місце та потрапляння до Ліги чемпіонів? Можливо. Але Динамо краще сконцентруватися на суперництві за третє місце, щоб потрапити до Ліги Європи та якісно підготуватися до цього турніру.

Чому Динамо у поточному сезоні здебільшого розчаровує своїх шанувальників? Бущан і Шапаренко тривалий час травмовані, поїхали за кордон Забарний та Циганков – а це все ключові виконавці Динамо. Рівноцінних замін цим футболістам поки що немає, від цього все і йде. Вважаю, що команді потрібен талановитий український тренер, аби він почав працювати із початком підготовки до нового сезону та відповідав за гру і результат. Зміни потрібні, це однозначно.

А визначити фаворита у битві Динамо і Шахтаря... Це українське класико. На яких би місцях турнірної таблиці не були команди – результат передбачити все одно непросто. Якщо переможуть підопічні Ігора Йовічевича, то вони здобудуть додаткову психологічну впевненість у боротьбі за перше місце. А Динамо, як я вже сказав, необхідно перемагати хоча б тому, щоб не відпустити Зорю, адже відставання після цього туру може скласти вже шість очок. Думаю, що гра завершиться внічию з рахунком 1:1", – цитує Саленка РБ.

Нагадаємо, Класичне відбудеться вже сьогодні, 22 квітня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі о 17:00.

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