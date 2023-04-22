Перед стартом многострадального сезона 2022/23 все ожидали триумфа Динамо, ведь киевляне сохранили костяк чемпионского состава. Кадровые потери "бело-синих" на фоне ситуации в Шахтере выглядели мизерными, а доверие к своей молодежи казалось стратегическим преимуществом столичного гранда.

И вот чемпионат подходит к концу. "Горняки" провели волшебный еврокубковый сезон и вырвались на первую позицию в УПЛ, имея 6-очковое преимущество над ближайшим преследователем. Динамо же опозорилось в Европе и отстало на 5 очков от третьей позиции. Весной подопечные Мирчи Луческу победили только в трех из шести поединков – причем с Ингульцом, Рухом и Зарей команда не имела никакого игрового преимущества.

У киевлян даже моментов не было, не говоря уже о поставленном футболе. Коллектив деградировал в тактическом плане на протяжении всего сезона. Если осенью еще можно было говорить о трудностях в позиционном наступлении, то весной от него вообще начали отходить. Динамо стало действовать вертикально и существенно снизило продолжительность своих владений, а в некоторых матчах "бело-синие" еще и отказывались от контроля мяча.

Впрочем, откатившись к контратакующему стилю, киевляне не стали лучше. Невероятно, но за одно владение они стали преодолевать меньшую дистанцию на поле, чем во времена нормального позиционного футбола. Обновленная "модель" игры не приносит Динамо стабильного источника создания моментов, зато подвергает неприятностям сзади – оборона не является сильной стороной столичного гранда.

Отчасти неурядицы объясняются потерей Шапаренко, Цыганкова и Забарного. Во-первых, нынешние центрбеки значительно хуже двигают мяч (у Дячука это вообще не удается), а проблемы с первым пасом влекут за собой кризис во всей структуре. Даже Минаю удалось заставить защитников "бело-синих" шарашить мяч по аутам.

Во-вторых, нет игроков с действительно опасными передачами или продвижениями на дриблинге. На этом фоне сразу потерял свой блеск Буяльский – партнеры часто не замечают его открываний, а ему не с кем качественно обыграться. Тем не менее, и с такими минусами Динамо должно было бы набирать больше очков.

Команда остается лидером УПЛ по показателю созданной остроты через пас, однако конвертировать данное преимущество в моменты удается редко. По ожидаемым голам киевляне держатся аж четвертыми в таблице, немного опережая Верес. И это при том, что весной из сильных соперников были только Заря и СК Днепр-1.

Но есть ли у подопечных Мирчи Луческу какие-то преимущества над Шахтером? Сказать трудно, но "горнякам" следует остерегаться прессинга "бело-синих". Именно он принес победу над "спортклубовцами" – а у дончан защитники ошибаются под давлением не намного реже. Да и без давления они привозят дай Боже – достаточно вспомнить первый поединок со Львовом.

Других конкурентных преимуществ у Динамо нет. Правда, у Игоря Йовичевича весной тоже не все в порядке. В частности, существуют проблемы в атаке – коллектив даже уступает Динамо по количеству касаний на чужой трети и в штрафной площадке. Лидером по среднему показателю ожидаемых ассистов остается центрфорвард Траоре, что много говорит о качестве продвижений с центра поля.

Трудности Шахтера в позиционном наступлении заметны и без статистики. Достаточно вспомнить матч против Кривбасса, в котором счет открыли только благодаря лонгшоту Судакова – а до 80-й минуты забить удалось только один гол. В недавнем матче со Львовом "горняки" не создали ни одного момента за час, да и с Черноморцем возникало достаточно проблем.

Это существенно повышает шансы Динамо на успех в Классическом. Тем не менее, дончане существенно превосходят киевлян по темпу игры (7,41 пас за одно владение против 5,56) и по среднему показателю xG (1,81 vs 1,4). Подопечные Игоря Йовичевича лидируют в УПЛ по ожидаемым голам, опережая "бело-синих" аж на 16 xG. В конце концов, и без данных цифр очевидно, что Шахтер в текущем сезоне на порядок мощнее.

Впрочем, эта мощь не помешала Черноморцу отобрать очки, а Львов вообще побеждал Шахтер до 60-й минуты – причем побеждал по игре. Даже Металлист долго держал нули, так что не стоит списывать Динамо до стартового свистка.

Кадровая ситуация

Травмированные: Зубков, Крыськив, Джурасек, Петряк (Шахтер)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Шахтер

Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Бенито, Буяльский, Лонвейк – Ванат

Шахтер: Трубин – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко – Келси, Судаков, Михайличенко – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Фаворит в сегодняшнем Классическом очевиден. Для нынешнего Динамо любой сценарий игры против Шахтера является рискованным. Раскрытие матча максимально невыгодно, ведь дончане значительно эффективнее на контратаках – еврокубки служат подтверждением. Существует соблазн закрыться в "автобусе", но у киевлян оборона далека от идеала.

Впрочем, у Кривбасса, Черноморца, Львова или Металлиста защита не лучше, однако "горняки" с ними намучились. Именно поэтому наиболее перспективным вариантом для киевлян является повторение плана на СК Днепр-1 – интенсивный прессинг при розыгрышах дончан и быстрый уход в низкий блок в случае неудачи. Привилегированная оборона Шахтера в таком рисунке игры легко может подарить гол, а в позиционном наступлении дончане имеют проблемы.

Но хватит ли этого для победы или хотя бы ничьей? Существуют большие сомнения. Несмотря на все проблемы, подопечные Игоря Йовичевича забивали в каждом матче весной. Даже в еврокубках.

Да, у Шахтера не все в порядке в продвижении мяча в штрафную, но у команды в арсенале есть альтернативные варианты открытия счета. У "горняков" довольно качественные стандарты, а в ряде поединков успех приносили дальние удары Судакова. В целом же, футбол дончан имеет эффективные системные паттерны на чужой половине, в то время как у Динамо возникают существенные трудности уже при первом пасе.

Учитывая указанные факторы, мы поставим на победу "оранжево-черных". Хотя будет непросто.