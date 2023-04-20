"Кто виноват в провальном выступлении Динамо в текущем сезоне? Трудно сказать. В Динамо пришла молодежь, которая не соответствует матчам высшего уровня.

"Предложения были": Костюк готов заменить Луческу в Динамо и имеет варианты с другими клубами

Вместо того, чтобы отдать вперед, они пасуют назад. Не могут остановить мяч, он от них просто отскакивает. Ну что это такое? У Суркисов и денег, наверное, сейчас нет, чтобы купить кого-то. Но в Украину сегодня мало кто пойдет, потому что война.

Лучшее, на что может рассчитывать Динамо, – это третье место. Киевляне будут бороться за бронзу с Зарей, но им будет тяжело. Судя по той игре, которую Динамо демонстрирует сегодня, они не займут и третье место, хотя я могу ошибаться.

Шахтер, вероятнее всего, станет чемпионом, а СК Днепр-1 будет вторым. Не знаю, что случилось с днепрянами. В первом круге они хорошо выглядели, а во втором случился провал", – сказал Сабо в комментарии FanDay.

Напомним, Динамо в турнирной таблице УПЛ идет четвертым, на три очка отставая от Зари. Лидирует Шахтер, который опережает СК Днепр-1 на 7 пунктов.

Луческу варто піти: головна проблема румуна, дороговказ від Шахтаря і гідна заміна іншим іноземцем, якого ви знаєте