"Динамо не займет и третье место": Сабо похоронил шансы киевлян на пьедестал
Экс-тренер "бело-синих" Йожеф Сабо не верит в перспективы подопечных Мирчи Луческу завоевать бронзу чемпионата.
"Кто виноват в провальном выступлении Динамо в текущем сезоне? Трудно сказать. В Динамо пришла молодежь, которая не соответствует матчам высшего уровня.
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Вместо того, чтобы отдать вперед, они пасуют назад. Не могут остановить мяч, он от них просто отскакивает. Ну что это такое? У Суркисов и денег, наверное, сейчас нет, чтобы купить кого-то. Но в Украину сегодня мало кто пойдет, потому что война.
Лучшее, на что может рассчитывать Динамо, – это третье место. Киевляне будут бороться за бронзу с Зарей, но им будет тяжело. Судя по той игре, которую Динамо демонстрирует сегодня, они не займут и третье место, хотя я могу ошибаться.
Шахтер, вероятнее всего, станет чемпионом, а СК Днепр-1 будет вторым. Не знаю, что случилось с днепрянами. В первом круге они хорошо выглядели, а во втором случился провал", – сказал Сабо в комментарии FanDay.
Напомним, Динамо в турнирной таблице УПЛ идет четвертым, на три очка отставая от Зари. Лидирует Шахтер, который опережает СК Днепр-1 на 7 пунктов.
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