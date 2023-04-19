Наставник Динамо U-19 Игорь Костюк не исключает возможности попробовать свои силы в главной команде.

– Вас неоднократно "сватали" в первую команду в свете того, что клуб делает ставку на собственных воспитанников. Как вы относитесь к этой информации?

– Это очень приятно. Там много моих воспитанников. Я понимаю их потенциал, психологию.

Под вопросом не только Луческу – игра с Шахтером решит судьбу некоторых футболистов Динамо

– Вы готовы к этому вызову?

– Я к этому двигаюсь. Осенью получил лицензию PRO УЕФА. Это самая высокая тренерская категория. Теперь есть возможность работать на уровне УПЛ и зарубежных чемпионатов. Мне интересен тренерский прогресс, развитие игроков под собственным контролем. Хочется не только работать с ними 2-3 года, но и получать золотые награды, Кубки во взрослом футболе и выступать успешно в еврокубках.

– Были ли предложения от других команд?

– Сейчас об этом неуместно говорить. Такие предложения были, но я бы не хотел говорить о них конкретно. Я работаю в Динамо, – сказал Костюк в комментарии Sport.ua.

Напомним, после 21-го тура Динамо в турнирной таблице УПЛ идет четвертым, отставая от лидера – Шахтера – на 9 очков (у "горняков" есть еще игра в запасе).

Луческу варто піти: головна проблема румуна, дороговказ від Шахтаря і гідна заміна іншим іноземцем, якого ви знаєте