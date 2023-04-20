"Хто винен у провальному виступі Динамо у поточному сезоні? Важко сказати. В Динамо прийшла молодь, яка не відповідає матчам вищого рівня.

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Замість того, щоб віддати вперед, вони пасують назад. Не можуть зупинити м'яч, він від них просто відскакує. Ну що це таке? У Суркісів і грошей, напевно, зараз немає, щоб купити когось. Але в Україну сьогодні мало хто піде, тому що війна.

Найкраще, на що може розраховувати Динамо, – це третє місце. Кияни боротимуться за бронзу із Зорею, але їм буде важко. Судячи з тієї гри, яку Динамо демонструє сьогодні, вони не посядуть і третє місце, хоча я можу помилятися.

Шахтар, найімовірніше, стане чемпіоном, а СК Дніпро-1 буде другим. Не знаю, що сталось з дніпрянами. У першому колі вони добре виглядали, а в другому стався провал", – сказав Сабо у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде четвертим, на три очки відстаючи від Зорі. Лідирує Шахтар, який випереджає СК Дніпро-1 на 7 пунктів.

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