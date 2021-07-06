Этим летом чемпионы Украины даже не выходили на контакт по трансферу нападающего, информирует Іndex со ссылкой на президента Горицы Ненада Чрнека.

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Реальный интерес Динамо был в феврале. Тогда киевляне предлагали за Ловрича 3 млн евро, однако эта сумма показалась хорватскому клубу недостаточной. Повторных попыток от "бело-синих" пока не было.

Добавим, что в прошлом сезоне Ловрич провел за Горицу 32 матча во всех турнирах, отличился 18 голами и 7 ассистами.

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