Динамо не ведет борьбу за хорватского бомбардира – зимой киевляне давали 3 млн евро
19:57 - Читати українською
Информация о переходе форварда Горицы Кристиана Ловрича в Динамо оказалась поспешной.
Этим летом чемпионы Украины даже не выходили на контакт по трансферу нападающего, информирует Іndex со ссылкой на президента Горицы Ненада Чрнека.
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Реальный интерес Динамо был в феврале. Тогда киевляне предлагали за Ловрича 3 млн евро, однако эта сумма показалась хорватскому клубу недостаточной. Повторных попыток от "бело-синих" пока не было.
Добавим, что в прошлом сезоне Ловрич провел за Горицу 32 матча во всех турнирах, отличился 18 голами и 7 ассистами.
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