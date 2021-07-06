"Мы понимаем, что вскоре возвращаются сборники, поэтому будем бороться за свое место. Думаю, все решится после первого сбора. 7-го июля мы прилетим домой, и уже будет понятно, кто останется, кто пойдет в аренду, а кто из молодых ребят еще сможет остаться в команде U-19. Мы делаем все возможное, чтобы остаться здесь, но окончательное решение за главным тренером.

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Конечно, я хочу остаться в родном клубе, здесь много моих друзей, мне здесь комфортно. Но если Мистер скажет, что нужно уйти в аренду и проявить себя там, то я пойду и буду ждать своего шанса вернуться", – цитирует Дубинчака официальный сайт Динамо.

Добавим, что завтра в 17:00 начнется спарринг киевлян против Люцерна, который подытожит первые сборы команды Луческу в Швейцарии.

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