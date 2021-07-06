Цього літа чемпіони України навіть не виходили на контакт щодо трансферу нападника, інформує Іndex з посиланням на президента Горіци Ненада Чрнека.

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Реальний інтерес Динамо був у лютому. Тоді кияни пропонували за Ловріча 3 млн євро, проте ця сума здалася хорватському клубу замалою. Повторних спроб від "біло-синіх" наразі не було.

Додамо, що в минулому сезоні Ловріч провів за Горіцу 32 матчі у всіх турнірах, відзначився 18 голами та 7 асистами.

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