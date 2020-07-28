Динамо не собирается платить 8 миллионов за Маркао, – журналист

Слухи о трансфере бразильца в Динамо за 8 млн являются бредом, заверил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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По меньшей мере две проблемы делают такой переход маловероятным. Первая – слишком большая цена в 8 млн евро. Вторая – правоногий центрбек сейчас не слишком нужен Динамо. По информации источника, Маркао не входит даже в расширенный список целей "бело-синих".

Добавим, что цена игрока Галатасарая за Transfermarkt значительно меньше – всего 3,2 млн евро. В текущем сезоне 24-летний центрбек провел 39 матчей, результативными действиями не отличался.

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