Динамо не збирається платити 8 мільйонів за Маркао, – журналіст

Чутки про трансфер бразильця в Динамо за 8 млн є маячнею, запевнив Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

Тимчик має намір закріпитись в складі Динамо

Щонайменше дві проблеми роблять такий перехід малоймовірним. Перша – занадто велика ціна у 8 млн євро. Друга – правоногий центрбек зараз не надто потрібен Динамо. За інформацією джерела, Маркао не входить навіть в розширений список цілей "біло-синіх".

Додамо, що ціна гравця Галатасарая за Transfermarkt значно менша – всього 3,2 млн євро. У поточному сезоні 24-річний центрбек провів 39 матчів, результативними діями не відзначався.

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