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Динамо готово потратить 8 млн евро на защитника Галатасарая

12:49 - Читати українською
Динамо готово потратить 8 млн евро на защитника Галатасарая
Маркао / Фото ФК Галатасарай

Киевский клуб планирует мощное усиление в защитную линию.

Центральный защитник Маркао попал на радары Динамо, сообщает Fanatik.

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Руководство киевского клуба готовит 8 млн евро за 24-летнего игрока Галатасарая. Однако, из-за резонанса после назначения Мирчи Луческу главным тренером киевлян, переговоры с турецким клубом пришлось отложить.

В прошлом сезоне чемпионата Турции бразилец провел 28 матчей, а Галатасарай финишировал на 6-й строчке.

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Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Галатасарай Галатасарай Трансферы Динамо Киев Маркао
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