Динамо готово потратить 8 млн евро на защитника Галатасарая

Интервью — 13:10 2045
-
"Навіщо йому, у його 75 років, цей стрес? Він не зможе спокійно тренувати": ультрас Динамо ніколи не пробачать Луческу
-
Зідан був категорично проти: чому Луніну не варто повертатися в Реал прямо зараз?Сергій Тищенко — 11:10 1
-
Динамо официально обьяснило "отставку" Луческу, рассекретив переписку тренера c СуркисомУкраина — 11:02 15098
-
Луческу неоднозначно ответил на слухи об отставке из ДинамоУкраина — 00:06 19315
-
"Театр и шок": Луческу (не) покидает Динамо, 3-й "большой измене" быть – румынские СМИ зря отправили в отставкуУкраина — 27 июль 31027